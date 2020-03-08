Menü
Haberler ›› Güncel ››Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı - Güncel

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:17
Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri, Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra yoldan geçen kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı. Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Konya, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü