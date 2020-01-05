Haberler » Güncel » Trafik polislerinden motosiklet ve sürücülere yönelik kontrol - Haber

Trafik polislerinden motosiklet ve sürücülere yönelik kontrol

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından motosiklet ve sürücülere yönelik uygulama yaptı.

05.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:39 Trafik polislerinden motosiklet ve sürücülere yönelik kontrol
Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından motosiklet ve sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Gaziantep merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 3 bin 458 araç kontrol edilmiş olup, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren,4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten,237 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 216 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten cezai işlem uygulanmış,3 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten,1 sürücüye hurdaya ayrılmış aracı kullanmaktan,1 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan,2 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten,206 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, Genel toplamda 671 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak, 64 araç trafikten men edildi. 5 sürücünün ise belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

alkolmetre, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04   Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği - Haber
10:04   Özbekistan'da 25 bölgede halk genel seçim için tekrar sandık başına gitti - Haber
10:02   İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI - Haber
10:02   Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı - Haber
09:59   İdlib'e insani yardım çağrısı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
5.01.2020 10:06:23