26.06.2019 19:24
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Trafik polislerinden öncelik yayanın uygulaması

Trafik polislerinden öncelik yayanın uygulamasıGAZİANTEP - Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlayan farkındalık eylemi kapsamında Gazimuhtarpaşa bulvarı yaya geçidinde uygulama yapıldı.

Trafik polislerinden öncelik yayanın uygulaması
GAZİANTEP - Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlayan farkındalık eylemi kapsamında Gazimuhtarpaşa bulvarı yaya geçidinde uygulama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı 'nca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan farkındalık eylemi kapsamında, Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Gazimuhtarpaşa Bulvari üzerinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. Uygulamada sürücülere yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu hatırlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu tür uygulamaların devam edeceğini bildirildi.Trafik polislerinden öncelik yayanın uygulaması
Kaynak: İHA
Gaziantep , Yerel

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