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Trafik polislerinden 'reflektör' uygulaması

Bitlis Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, traktör sürücülerine reflektör konusunda uyarılarda bulundu.

30.07.2019 14:21 Trafik polislerinden 'reflektör' uygulaması
Bitlis Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, traktör sürücülerine reflektör konusunda uyarılarda bulundu.

Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, halkın trafikte güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hasat mevsiminin başlamasıyla beraber reflektör bulunmayan traktörlerin yol açtığı kazaların önüne geçebilmek için trafik ekipleri 'reflektör' uygulaması yaptı. Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan traktör römorklarına geceleri görünürlüğü arttırmak ve meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek amacıyla kendi imkanları ile römorklara üçgen reflektör takmaya başladı.

Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, önceliklerinin trafik kazalarını önlemek olduğunu ve meydana gelebilecek can kayıplarını engellemek olduğunu ifade ettiler. Trafik ekipleri, halkın can güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler. - BİTLİS

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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