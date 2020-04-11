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Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim

Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim Kadıköy'de araçları durdurup tek tek kontrol ediyorlar Korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin denetimler sürüyor.

11.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:34
Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim
Kadıköy 'de araçları durdurup tek tek kontrol ediyorlar
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin denetimler sürüyor. Kadıköy'de trafik polisleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor.
Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 24.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İstanbul ile birlikte 30 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak kapsamında polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Kadıköy'de oluşturulan denetim noktalarında trafik polisi ekipleri, araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor. Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, Genel
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