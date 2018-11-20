20 Kasım 2018, 12:51
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Trafik Şube Abartı Ezgoza Göz Açtırmıyor

Trafik şube abartı ezgoza göz açtırmıyorBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından yakalanan evraksız motosiklet ve abartı egzoz gibi malzemeler sergilendi.

Trafik şube abartı ezgoza göz açtırmıyor

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından yakalanan evraksız motosiklet ve abartı egzoz gibi malzemeler sergilendi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sergide abartı egzoz ve çakarların çokluğu şaşırttı. Vatandaşların gürültü kirliliğinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Trafik şubesi, vatandaşların talepleri ve ihbarları sonrasında usule aykırı pek çok konuya müdahale ediyor. Gemlik'te ehliyetsiz ve evraksız kullanılan motosikletlere el konuluyor. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, çalışmalarından dolayı trafik ekiplerine teşekkür etti. Bursa,Emniyet Müdürlüğü,Gemlik
20 Kasım 2018 Salı 12:51