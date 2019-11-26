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TRAFİK TARTIŞMASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİLAHLI SALDIRI

Kağıthane'de ambulanstaki sağlık çalışanları trafik tartışmasının ardından kavga ettikleri kişi tarafından darp edilip silahlı saldırıya uğradı.

26.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:26TRAFİK TARTIŞMASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİLAHLI SALDIRI

'de ambulanstaki sağlık çalışanları trafik tartışmasının ardından kavga ettikleri kişi tarafından darp edilip silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri sağlık çalışanlarına kurşun isabet etmezken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Talatpaşa Mahallesinde Acarsoy Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AJ 8631 plakalı ambulans sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, ambulans şoförü ve yanındaki sağlık çalışanlarını darp etmeye başladı. Otomobil sürücüsü, silahını çıkararak sağlık çalışanlarına doğru ateş etmeye başladı. Sağlık çalışanları sağa sola kaçışırken, saldırgan otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Sağlık çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık çalışanların bilgisine başvurarak saldırganı tespit çalışmalarına başladı

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yerde bir adet boş kovan buldu. Sağlık çalışanları ve ambulans polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Mehmet Düzen, "Ses duydum ben. Ambulans şoförü ile beyaz bir araba münakaşa ettiler. Sonra bir el silah sesi duydum. Hangisi ateş etti, bilmiyorum.  Beyaz arabadaki arabadan indi, bağırdı, çağırdı tekrar bindi arabaya gitti" diye konuştu.

Görüntü DÖKÜMÜ

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-Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarından detay görüntü

-Ambulanstan detay görüntü

-Sağlık çalışanların ekip otosuna binmesi

-Ambulansın gidişi

-Mehmet Düzen ile röportaj

- ekiplerinden detay görüntü

-Yerdeki boş kovandan detay görüntü

-Sokaktan genel ve yakın detaylar



Kağıthane, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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