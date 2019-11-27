Haberler » Güncel » Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı - Haber

Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı

KAĞITHANE'de ambulanstaki sağlık çalışanları trafik tartışmasının ardından kavga ettikleri kişi tarafından darp edilip silahlı saldırıya uğradı.

27.11.2019 00:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:09Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı
KAĞITHANE'de ambulanstaki sağlık çalışanları trafik tartışmasının ardından kavga ettikleri kişi tarafından darp edilip silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri sağlık çalışanlarına kurşun isabet etmezken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Talatpaşa Mahallesinde Acarsoy Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AJ 8631 plakalı ambulans sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, ambulans şoförü ve yanındaki sağlık çalışanlarını darp etmeye başladı. Otomobil sürücüsü, silahını çıkararak sağlık çalışanlarına doğru ateş etmeye başladı. Sağlık çalışanları sağa sola kaçışırken, saldırgan otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Sağlık çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık çalışanların bilgisine başvurarak saldırganı tespit çalışmalarına başladı

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yerde bir adet boş kovan buldu. Sağlık çalışanları ve ambulans polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Mehmet Düzen, "Ses duydum ben. Ambulans şoförü ile beyaz bir araba münakaşa ettiler. Sonra bir el silah sesi duydum. Hangisi ateş etti, bilmiyorum.  Beyaz arabadaki arabadan indi, bağırdı, çağırdı tekrar bindi arabaya gitti" diye konuştu.


- İstanbul

Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:44 Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi
01:44 Toplu tecavüzde engelli raporu bekleniyor
01:44 ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti
01:40 Trump'a yönelik azil soruşturması aralıkta Adalet Komitesi'ne taşınıyor
01:35 Ekinözü'nde orman yangını
00:40 İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
10:06 Uber, Londra'da taşımacılık ruhsatını kaybetti
27.11.2019 01:50:44