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Trafik uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik uygulaması sırasında durdurulan minibüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.

25.09.2019 22:34Trafik uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik uygulaması sırasında durdurulan minibüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi girişinde yol kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.
Minibüs sürücüsü polisin dur ihtarına rağmen aracıyla uzaklaşmak istedi. Bir süre sonra durdurulan araçta 8'i Filistin, 3'ü Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu şoför M.B. (26), işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA

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