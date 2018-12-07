Trafik Uygulamasında Yakalanan Fetö Firarisi Tutuklandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla trafik uygulamasında gözaltına alınan firari şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları trafik uygulamasında durumundan şüphelendikleri motosikletliyi durdurdu.
Motosiklet sürücüsünün kimlik sorgusunu yapan ekipler, Z.D'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle arandığını belirledi.
Gözaltına alınan Z.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Zanlının, daha önce FETÖ'ye ait okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Isparta
07 Aralık 2018 Cuma 18:26