Trafik Uygulamasında Yakalanan Fetö Firarisi Tutuklandı

07 Aralık 2018 Cuma 18:26



07 Aralık 2018 Cuma 18:26

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla trafik uygulamasında gözaltına alınan firari şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları trafik uygulamasında durumundan şüphelendikleri motosikletliyi durdurdu.Motosiklet sürücüsünün kimlik sorgusunu yapan ekipler, Z.D'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle arandığını belirledi.Gözaltına alınan Z.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.Zanlının, daha önce FETÖ'ye ait okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.