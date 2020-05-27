Trafik yoğunluğu arttı

Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

27.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:37
Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 17.00'den itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşanırken, yağışın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45'leri geçti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu yakasına geçişte yoğunluk olduğu gözlendi.
Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar, duraklarda sosyal mesafeye kısmen uydular ve maske taktılar. Görevliler, toplu taşımada sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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