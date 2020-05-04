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Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü çok sayıda aracın trafiğe çıktığı görüldü.

04.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:09
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü çok sayıda aracın trafiğe çıktığı görüldü.
İş çıkış saati ve yağış dolayısıyla trafik çeşitli noktalarda yoğunlaştı ve yüzde 51'e ulaştı.
Özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu üzerinde Zincirlikuyu mevkisinden Avcılar'a ve TEM Otoyolu'nda da Mahmutbey Gişeler'den Gaziosmanpaşa mevkisine kadar araç yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de Avrupa-Anadolu istikametinde trafik olduğu gözlendi.
Anadolu Yakası'nda da D-100 Karayolu üzerinde Bostancı mevkisinde her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Beykoz-Üsküdar yönü Anadoluhisarı mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa-Anadolu yönü Kavacık ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 50’yi geçti

Kaynak: AA

Etiketler: D-100 Karayolu, İstanbul, Avrupa, Güncel, Haber

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