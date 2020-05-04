Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü çok sayıda aracın trafiğe çıktığı görüldü.
04.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:09
İş çıkış saati ve yağış dolayısıyla trafik çeşitli noktalarda yoğunlaştı ve yüzde 51'e ulaştı.
Özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu üzerinde Zincirlikuyu mevkisinden Avcılar'a ve TEM Otoyolu'nda da Mahmutbey Gişeler'den Gaziosmanpaşa mevkisine kadar araç yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de Avrupa-Anadolu istikametinde trafik olduğu gözlendi.
Anadolu Yakası'nda da D-100 Karayolu üzerinde Bostancı mevkisinde her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Beykoz-Üsküdar yönü Anadoluhisarı mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa-Anadolu yönü Kavacık ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA
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