Haberler » Güncel » Trafikte alkol denetimi

Trafikte alkol denetimi

Polis ekiplerince yurt genelinde 11-12 Ekim'de yapılan trafik denetimlerinde bin 598 araç trafikten men edildi, bin 858 sürücünün ehliyeti geçici olarak alındıEmniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan...

14.10.2019 20:22Trafikte alkol denetimi
Polis ekiplerince yurt genelinde 11-12 Ekim'de yapılan trafik denetimlerinde bin 598 araç trafikten men edildi, bin 858 sürücünün ehliyeti geçici olarak alındı
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 11-12 Ekim'de yurt genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, bin 930 sürücünün alkol, 11 sürücünün de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.
Kontroller sonucunda bin 598 araç trafikten men edilirken, bin 858 sürücünün ehliyetine geçici olarak el koyuldu.
Denetimlerde, 10 bin 909 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi.
Ayrıca 2019 yılı 9 aylık dönemde 5 milyon 329 bin 801 araç sürücüsünün alkol testine tabi tutulduğu, 125 bin 538 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmak, bin 299 araç sürücüsüne uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:29 Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü
21:29 Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)
21:27 Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)
21:26 Ağrı Belediyesi meclis üyelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:26 Demre'de 60 kaçak yakalandı
21:24 Suriye sınırına askeri sevkiyat
21:24 Doğu biga madencilik: ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetleri...
14.10.2019 21:29:56