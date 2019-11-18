Trafikte alkol denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde bin 972 sürücünün alkol, 9 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Güncel Kaynak: AA
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 87 bin 288 sürücünün teste tabi tutulduğu denetimler sonucunda, bin 436 araç trafikten men edildi, bin 829 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 9 bin 585 trafik kuralı ihlali yapıldı.
Ayrıca 2019 yılı ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 aracın teste tabi tutulduğu, 147 bin 379 sürücünün alkol, bin 536 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu kaydedildi.