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Trafikte bayram yoğunluğu

İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

09.08.2019 23:16
Trafikte bayram yoğunluğu
İzmir- Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. İlçe merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda uzun araç kuyrukları görüldü.
Bu arada E-96 kara yolunda yaşanan yoğunluk da şehir içi trafiğini olumsuz etkiledi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için çalışırken sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yoğunluğun gece saatlerine doğru artması bekleniyor.
Öte yandan İzmir-Ankara güzergahındaki Salihli, Ahmetli ve Kula ilçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.
Trafikte bayram yoğunluğu

Turgutlu, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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