Haberler» 3. Sayfa» Haber

Trafikte dilenciliğe bebeğini de alet etti

Bingöl'de bir kadın, kucağında bebeğiyle trafiğin yoğun olduğu güzergah da trafik ışıklarında dilenmesi dikkat çekti.

09.09.2019 13:07 Trafikte dilenciliğe bebeğini de alet etti
Bingöl'de bir kadın, kucağında bebeğiyle trafiğin yoğun olduğu güzergah da trafik ışıklarında dilenmesi dikkat çekti.

Bingöl- Elazığ Karayolu Gündoğdu Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarında kucağında bebekle dilenen kadın dikkat çekti. Hem kendi hem de kucağındaki bebeğin canını tehlikeye atan kadın, trafik ışıklarında duran araçlardan tek tek para dilendi.

Sürücülerin uyarılarını dikkate almayan dilenci kadın, görüntüsünün çekildiği fark edince, "Ne oldu neyi çekiyorsun" diye tepki vererek bölgeden uzaklaştı. - BİNGÖL

Gündoğdu, Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:00   Annesini öldüren sanığın raporu bekleniyor
13:54   Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
13:51   Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti
13:49   Suya düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
13:46   Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar...
13:41   D-650 karayolunda tır devrildi, trafik ulaşıma kapandı
13:36   Kadıköy'de yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi