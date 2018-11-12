12 Kasım 2018, 16:11
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Trafikte Kayan Sürüşe 5 Bin Lira Ceza

Trafikte Kayan Sürüşe 5 Bin Lira Ceza

Giresun'da trafiğe açık yolda, aracı "drift" olarak adlandırılan, yolda sürüklenir tarzda kullandığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira trafik cezası uygulandı.

Giresun'da trafiğe açık yolda, aracı "drift" olarak adlandırılan, yolda sürüklenir tarzda kullandığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mustafa Kemal Bulvarı'nda, kullandığı otomobille "drift" olarak tanımlanan kayan sürüş yaptığı tespit ettikleri sürücüyü durdurdu.

Polis, araç sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 5 bin 10 lira trafik cezası uyguladı.

Giresun genelinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kulanımına yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:11