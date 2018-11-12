Trafikte Kayan Sürüşe 5 Bin Lira Ceza

Giresun
'da trafiğe açık yolda, aracı "drift" olarak adlandırılan, yolda sürüklenir tarzda kullandığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira trafik cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mustafa Kemal Bulvarı'nda, kullandığı otomobille "drift" olarak tanımlanan kayan sürüş yaptığı tespit ettikleri sürücüyü durdurdu. Polis
, araç sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 5 bin 10 lira trafik cezası uyguladı.
Giresun genelinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kulanımına yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:11