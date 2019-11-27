Haberler » 3. Sayfa » Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu - Haber

Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler arasında yaşanan kavga kanlı bitti.

27.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:27Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu
'de meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Kaza yapan taraflar birbirlerine tekme tokatla saldırdı. Ardından şahıs karşısındaki kişiyi silahla bacağından vurdu.

Çekmeköy'de gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan biri silahını çekip karşısındaki kişiyi bacağından vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası kavga eden şahsın karşısındaki kişiyi silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL

Çekmeköy, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:53 Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar
14:52 Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak
14:52 FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı
14:50 Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
14:49 Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa savcı müebbet istedi
14:44 Şanlıurfa'da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
27.11.2019 15:01:16