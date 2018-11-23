Trafikte Kural İhlali Yapan Sürücülere Sıkı Takip

23 Kasım 2018 Cuma 16:40



23 Kasım 2018 Cuma 16:40

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale şehirler arası yollar ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından takip ediliyor.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi odasında trafikte kural ihlali yapan sürücüler önce uyarılıyor, aynı hatayı yapan sürücülere de uygulama noktalarında ceza kesiliyor. İl Merkezindeki araçlar giriş, çıkış ve kavşaklardaki 52 noktada 110 kamera ile 24 saat takip ediliyor. Kırmızı ışık, emniyet kemeri, telefon ile konuşan sürücüler kameralar tarafından tespit ediliyor.Güvenlik Yönetim Sistemi odasında bilgiler aktaran İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Bölge Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, "Trafikte duyarlılığı artırmak maksadıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamı içerisinde vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanım sayısını oranını artırmak, araçta seyir halindeyken cep telefonu kullanmasını engellenmesi maksadıyla yaklaşık 3 bin 500 tane el broşürünü şehrimizin çeşitli yerlerinde dağıttık" dedi.Aktürk, konuşmasında şunları kaydetti:"Biz vatandaşlarımızın hayatını, canını, malını önemsiyoruz. Bu almış olduğumuz tedbirler, yapmış olduğumuz çalışmalar, hep bu yöndeki çalışmalardır. Bu sayı bir önceki sene de meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının oranına baktığımızda yüzde 41 oranında düşüş olmasına rağmen bizim için yeterli değildir. Biz bu yeterli olmayan rakamı, yeterli durumları alabilmek ölümlü, yaralanmalı ve diğer kazaların önlenmesi maksadıyla neler yapabiliriz, düşüncesi içerisine girdik. Bu düşüncenin içerisinde şu anda içerisinde bulunduğumuz Kent Güvenlik Yönetim Sistemi odası. Burada şehrimizde şu an için 52 noktada, 110 tane kameramız mevcut. Biz özellikle vatandaşlarımızdan seyir halindeyken emniyet kemeri kullanmalarını istiyoruz. Emniyet kemerini kullanmalarını istediğimiz gibi seyir halindeyken cep telefonunda kullanmamalarını istiyoruz."Konuşmasının sonunda kış ayı dolayısıyla sürücüleri uyaran Aktürk, "Yine önümüz kış kış tedbirleri içerisinde tüm ülkemize de olduğu gibi Kırıkkale'de de geçerli olan kanun çerçevesinde 1 Aralık ve 1 Nisan arasında özellikle ticari yolcu ve yük taşıması yapan araçların hepsini kış lastiği takması gerekiyor. Biz ticari olmayan diğer hususi araç sürücülerine de, araçlarına mutlaka kış lastiği takmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Araçların da kış boyunca çekme halatı, takoz vesaire hazır durumda bulundurmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE