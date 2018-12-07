Trafikte Kural İhlalleri Havadan Tespit Edildi

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde uçangözle havadan görüntü desteği sağlanarak trafik denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar- Antalya
yolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı'nda trafik kontrolü gerçekleştirdi.
Kural ihlallerinin tespiti için uçangözle havadan görüntü desteği de sağlanan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ilçede trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin devam edeceği belirtilerek, şöyle denildi:
"Sandıklı'nın birçok noktasında hem havadan hem de karadan trafik denetimleri yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde havadan takip edilen sürücülerin emniyet kemeri kontrolü, hatalı sollama, cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri rahatlıkla görülmektedir. Elde edilen görüntülerle birlikte durdurulan sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır."
Sandıklı,Afyonkarahisar
07 Aralık 2018 Cuma 17:36