09.07.2019 11:17
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Trafikte makas atan alkollü sürücüye 9 bin 617 lira ceza

Trafikte makas atan alkollü sürücüye 9 bin 617 lira ceza

NİĞDE'de makas atarak trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 617 lira ceza kesildi.

NİĞDE'de makas atarak trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 617 lira ceza kesildi.
Niğde-Bor yolunda bir aracın makas atarak trafiği tehlikeyi attığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Takibe alınan aracın sürücüsü, ekiplerin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 51 LC 253 plakalı otomobil Koyunlu kasabasında bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Otomobil sürücüsünün S.B. olduğunu tespit eden ekipler, alkollü ve ehliyeti olmadığı belirlenen S.B.'ye 9 bin 617 lira ceza kesti.


Kaynak: DHA
Polis, Niğde, Güncel

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