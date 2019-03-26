Trafikte "Makas" Atarak Kazaya Neden Olan Sürücü Yakalandı

Kaynak: AA

İstanbul'da aracıyla trafikte "makas" attığı sırada meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda aracıyla trafikte "makas" atarak ilerleyen sürücü, trafik kazasına neden oldu.Biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen araç sürücüsüne bin 725 lira idari para cezası uygulandı.Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gözaltına alındı.