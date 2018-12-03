Trafikte ölümcül konfor

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:03



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:03

Trafikte ölümcül konforTOKAT - Tokat'ta bir motosiklet sürücüsünün ıslak zemin üzerinde trafikte seyrederken konfor uğruna yaptığı tehlikeli akrobasi, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tokat'ta kent merkezinde bulunan Mustafa Satan Caddesi üzerinden Behsat Bulvarına doğru seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün, bacaklarını direksiyonun üzerine atarak trafikte ilerlediğini gören vatandaşlar durumu hemen cep telefonları ile kayda aldı. Yağan yağmurdan dolayı ıslak olan yolda tehlikeli şekilde seyreden motosiklet herhangi bir kazaya neden olup olmadığı bilinmezken, sürücünün rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.