Trafikte 'Önce Yaya' Kampanyası Görsellerle Desteklenecek

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ile genelge göndererek, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan 'Önce Yaya' görsellerinin sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerinin önüne çizilmesini istedi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı'na Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Önce Yaya Uygulaması' konulu genelge gönderildiği bildirildi. Genelgede, geçen yıl Ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı. Buna göre; 'sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan; ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır' hükmü getirildiği vurgulandı.'YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK YILI'Trafik uygulamasına ilk defa giren bu düzenlemenin sürücülere ve yayalara doğru anlatılması gerektiğine dikkat çekilen genelgede; trafikte yaya önceliği farkındalığının oluşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nca 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiği, 81 ilde eş zamanlı 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyası başlatıldığı belirtildi.YER VE ZEMİN İŞARETLERİ İLE UYARILACAK81 ile gönderilen genelge ile yıl boyunca bu kampanyanın etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer-zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara durarak geçiş hakkı vermelerinin sağlanması istendi. Yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla (Belediye-Karayolları) koordineli yapılması gereken çalışmalar ise şu şekilde sıralandı:"Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri tespit edilecek ve bu eksiklikler en kısa sürede giderilecek. Araç sürücülerinin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği, durabileceği uygun mesafe gözönüne alınarak uyarılması sağlanacak. Bu kapsamda 'Önce Yaya' görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizdirilecek."- Ankara