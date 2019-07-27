Trafikte "plaj şemsiyesi" ile seyreden araca ceza
Konya'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden aracı, Elektronik Denetleme Sisteminden (EDS) tespit eden polis, araç sürücüsüne 558 lira para cezası uyguladı.27.07.2019 17:41
Konya'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden aracı, Elektronik Denetleme Sisteminden (EDS) tespit eden polis, araç sürücüsüne 558 lira para cezası uyguladı.
Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesi'nde, 34 ACR 002 plakalı hafif ticari aracın, sıcak havada üzerine hasırdan plaj şemsiyesi konularak trafiğe çıkması görenlerin dikkatini çekti.
Şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar, ilginç anları cep telefonuna kaydetti.
EDS'de görünen plakadan sürücüsünün Mehmet Çil olduğu tespit edilen aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. Polis, araç sürücüsüne 558 lira para cezası uyguladı.
Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesi'nde, 34 ACR 002 plakalı hafif ticari aracın, sıcak havada üzerine hasırdan plaj şemsiyesi konularak trafiğe çıkması görenlerin dikkatini çekti.
Şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar, ilginç anları cep telefonuna kaydetti.
EDS'de görünen plakadan sürücüsünün Mehmet Çil olduğu tespit edilen aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. Polis, araç sürücüsüne 558 lira para cezası uyguladı.
Şemsi Tebrizi, Konya, Polis, Güncel
Kaynak: AA