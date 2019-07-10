Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı

İstanbul Pendik D-100 Karayolu'nda, hamile eşiyle yolculuk ettiği sırada aracı saldırıya uğrayan Yunus Emre Bahçıvan, "Olaydan 1,5 gün sonra eşimin yaşadığı şok nedeniyle sancılanması ve tehlikeli belirtiler hissetmesi üzerine acilen hastaneye gittik. Doktor kontrolü esnasında çocuğumuza zarar gelmiş olması korkusuyla, ben de dayanamayıp fenalaştım" dedi.

Pendik D-100 Karayolu'nda, hamile eşiyle yolculuk ettiği sırada aracı saldırıya uğrayan Yunus Emre Bahçıvan, yaşananlarla ilgili olarak Sözcü yazarı Uğur Dündar'a bir mektup yazdı. Bahçıvan, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"BEN DE DAYANAMAYIP FENALAŞTIM"

"Olaydan 1,5 gün sonra, yani pazartesi sabah saatlerinde eşimin yaşadığı şok nedeniyle fenalaşıp sancılanması ve tehlikeli belirtiler hissetmesi üzerine acilen hastaneye gittik. Yaşadığımız manevi travmanın ağır etkisi sürüyordu. Doktor kontrolü esnasında çocuğumuza zarar gelmiş olması korkusuyla, ben de dayanamayıp fenalaştım. Hemen acilde, eşimin yanındaki odada müşahede altına alındım."

Yunus Emre Bahçıvan

"DOKTORLAR PSİKİYATRİK DESTEK ALMAMIZI ÖNERİYORLAR"

"Uzun süre serum ve sakinleştirici ilaçlar verilmesine rağmen kendimi toparlamakta güçlük çektim. Eşim ve ben şu an için tıbbi takip altındayız. Normal yaşantımıza devam edemiyor, işlerimize gidemiyoruz. Doktorlar psikiyatrik destek almamızı öneriyorlar. Eşimin korkuyu atlatamaması nedeniyle ikamet ettiğimiz evimizde de kalamıyoruz. Düzenli ve umut dolu bir hayatımız olmasına rağmen, böyle insanlar yüzünden sinir, stres ve huzursuzluk içinde yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu olaydan eşim, ben ve ailelerimiz çok etkilendik… Artık tek dileğimiz, tüm bu yaşadıklarımıza rağmen dört gözle beklediğimiz bebeğimizin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi."

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bütün bunlara rağmen, bu saldırganların diğer masum insanlara zarar vermemeleri için hakkımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Kamuoyunun yaşamak zorunda kaldığımız vahşet sonrası yanımızda yer alıp, saldırganların gereken cezaya çarptırılmaları konusunda gösterdiği hassasiyete ve bize verilen toplumsal desteğe şükran duygularıyla teşekkür ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Pendik'te yaşanan olayda iddiaya göre, içinde Seydioğlu Baklavaları'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in içinde bulunduğu araç trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkarak bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.

Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi olmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" demişti.

Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 20 yıl hapis cezası istenmişti.