Haberler» 3. Sayfa» Haber

Trafikte şaşırtan görüntü...Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar

Trafikte şaşırtan görüntü.

09.09.2019 23:32 Trafikte şaşırtan görüntü...Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar
Trafikte şaşırtan görüntü...Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar
-Trafikte aracın bagajın bulunan iki çocuk sürücülere el salladı
KONYA - Konya'da trafikte seyreden bir otomobilin bagajında oturarak arkadan gelen sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğunu trafikte cep telefonu kamerasına yakalandı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesinde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde seyir halinde olan 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, bagajda oturan iki çocuğu gördü. Bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bagaja güçlükle sığdığı görülen çocuklar, bir yandan kapağı tutmaya çalışırken, bir yandan da diğer sürücülere el salladı. Bir süre devam eden bu tehlikeli yolculuk, Cemil Çiçek Caddesi girişinde sona erdi.

Karatay, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:15   Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklama
00:01   85 yaşındaki cinsel istismarcı tutuklandı
23:47   Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
23:45   Taksici meslektaşını silahla yaraladı
23:44   Pompalıyla böyle ateş açtı: 2 kişiyi yaraladı
23:35   İki hafta önce evlenmişti bıçaklı saldırıda öldü
23:34   Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın