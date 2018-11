Trafikte Sıkı Denetim Dönemi

27 Kasım 2018 Salı 12:24



27 Kasım 2018 Salı 12:24

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda, polis ve jandarma ekipleri, Çorum 'da trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetimleri hem havadan hem karadan gerçekleştiriyor. Jandarma ve polisin helikopterle yaptıkları denetimlerde trafiğin yanı sıra terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele ile suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı görev yapıyor.Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, helikopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum'daki yollar, alınan tedbirler ve uygulamalar hakkında Vali Çiftçi'ye bilgi verdi. Ankara-Çorum, Çorum- Samsun ve ilçe yollarında denetimlerde bulunan Vali Çiftçi, Gölünyazı mevkisinde ise denetimleri yerinde inceledi. Denetimlerde Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.'Amacımız trafik kazalarını en alt düzeye indirmek'Denetimlerin ardından bir açıklama yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, amaçlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak trafik kazalarını en alt düzeye indirmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nda trafik güvenliğinin daha üst noktalara çıkarılabilmesi için geçen yılın aynı dönemine göre trafik denetimlerinin daha da arttırılması, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının daha da azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Vali Çiftçi, "2013 ila 2018 yılları arasında Çorum'da meydana gelen 19 bin 100 trafik kazası olurken bu kazalarda 276 vatandaşımız hayatını kaybederken, 19 bin 500 kişi de yaralandı. Havadan yaptığımız uygulama da trafik kurallarına uymayan, yakın takipte bulunan, cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, makas atan sürücülere yönelik hava destekli program icra ettik. Bunun yanında KGYS, drone ve EDS ile trafik denetimleri devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak trafik kazalarını en alt düzeye indirmek. Böylece vatandaşlarımızın daha yaşanabilir kentte yaşamlarını idame ettirmelidir. Bunun için ekiplerimizle denetimlerimizi devam ediyor" dedi.Denetimlerde ilgili Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da ise, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 8 Ağustos-15 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk sahasında emniyet kemeri denetimleri yüzde 18, hız denetimleri yüzde 16 artırıldığı ifade belirtilerek, ölümlü kaza oranında yüzde 10 azalma, yaralanmalı trafik kazasında yüzde 4,5 azalma, kazalarda meydana gelen yaralanmalarda ise yüzde 14 azalma olurken, İçişleri Bakanlığının 100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan denetimlerin arttırılarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması hedefinin üzerine çıkıldığının altı çizildi.Denetimler hakkında istatisklerinde paylaşıldığı açıklama da şu ifadelere yer verildi:"2017 yılında 70 bin 976 emniyet kemeri, bin 19 hız denetimi, 2018 yılında 84 bin 374 emniyet kemeri, 10 bin 475 hız denetimi yapıldı. 2017 yılında 580 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, bin 157 kişi de yaralandı. 2018 yılında ise 533 trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybederken 986 kişi ise yaralandı. Jandarma Genel Komutanlığı helikopteri ve drone ile İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Trafik Komutanlığı bağlı ekiplerince koordineli olarak havadan trafik denetimi gerçekleştirilmiştir. Polis sorumluluk sahasında yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile alkollü araç kullanma, motosiklet kask kullanımı ve emniyet kemeri denetimi 2017 yılında 107 bin 771 iken 2018 yılında aynı tarihlerde 125 bin 903 araç denetlenerek bir önceki döneme göre yüzde 16 artış sağlanarak etkin denetim hedefine ulaşılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası otobüslere yönelik 21 sivil denetim, ilçe ve il merkezi arasında faaliyet gösteren toplu taşıma araçları 13 ilçeye yönelik yapılan denetimlerde 26 sivil denetim, özel halk otobüsü ve belediye otobüslerine yönelik 85 olmak üzere toplam 132 sivil denetim gerçekleştirildi. Okul yönetimleri ile irtibat kurularak 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğretmenlerimize yönelik düzenlenen seminerlerde 3 bin 227 öğretmenimize, okul geçit görevlisi öğrencilerimize yönelik eğitimde 26 öğrenciye, okul servis taşıtı kullanan 320 şoföre ve trafik dedektifleri projesi kapsamında 3 bin 925 öğrenciye trafik güvenliği konusunda trafik birimlerimizce eğitim verilerek 2018 yılında bin 438 okul taşıtı denetlendi. İl Merkezi ve Osmancık ilçesinde oluşturulan 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla oluşturulan yaşam tünelleri hazırlanmış olup bu alanlarda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince taşıt sürücülerine hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında 992 kişiye bilgilendirme çalışması yapılarak eğitimlere devam ediliyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelinde 59 nokta 180 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile kentimiz takip edilmekte olup gerek asayiş gerek trafik yönünden ekiplerimizin olay mahalline daha hızlı sevk ve idaresi yapılmaktadır. 2018 yılında KGYS ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince özellikle saygısız olarak araç kullanan 820 sürücüye yasal işlem yapılmıştır."Denetimlere Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muammer Kızılkoca da hazır bulundu. - ÇORUM