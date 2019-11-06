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TRAFİKTE SOPALI KAVGA KAMERADA

İSTANBUL DHABaşakşehir'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

06.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:15TRAFİKTE SOPALI KAVGA KAMERADA

İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı. Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı. Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU KAMERASI

-İki sürücünün kavgası

-Kamyonet sürücüsünün sopayla diğer sürücüye vurması

-Çevredekilerin sürücüleri ayrılması

-Sürücüleri araçlarına binerek ayrılmaları



kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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