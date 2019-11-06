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Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü

Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdüEskişehir'de B.A., trafikte tartıştığı otobüs sürücüsü O.K. ile olaydan 1 gün sonra yolda karşılaşınca yumruk atarak dövdü.

06.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:23
Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü
Eskişehir'de B.A., trafikte tartıştığı otobüs sürücüsü O.K. ile olaydan 1 gün sonra yolda karşılaşınca yumruk atarak dövdü. Sokak ortasındaki kavga, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polis şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Eskişehir'de özel halk otobüsü sürücüsü olan O.K. ile B.A. trafikte tartıştı. Olaydan 1 gün sonra O.K. İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi sokak üzerinde bir banka oturduğu sırada şüpheli B.A. ve 2 arkadaşı yanına geldi. Sözlü tartışmanın ardından şüphelilerden B.A., otobüs sürücüsü O.K.'ya yumruk atarak dövdü. Çıkan kavgayı çevredekiler ayırırken, bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Trafikte tartıştığı B.A.'nın yumruklu saldırısına uğrayan O.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü

Eskişehir, kavga, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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