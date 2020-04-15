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Trafikte tehlikeli görüntü

Denizli'de bir otomobil sürücüsünün sol ayağını otomobilin yan camından dışarı çıkararak seyahat etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

15.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:31
Trafikte tehlikeli görüntü
Denizli 'de bir otomobil sürücüsünün sol ayağını otomobilin yan camından dışarı çıkararak seyahat etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Sorumsuz sürücü görüntülediğini fark edince ayağını içeri çekerek camını kapatmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara karayolu Honaz ilçesinde meydana geldi. 20 ADA 059 plakalı otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü trafikte seyir halindeyken akıllara durgunluk veren bir harekette bulundu. Yaklaşık hızı 80 kilometre olan otomobiliyle seyir halindeyken sol bacağını yan camdan dışarı çıkaran sürücü yaklaşık 1 dakika boyunca o şekilde ilerledi. Sonrasında arkadan gelen sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark eden şahıs bacağını çıkardığı camdan içeri alarak camı kapatmaya çalıştı.

Şahsın bacağı dışarıda seyahat ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Ankara, Honaz, 3. Sayfa
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