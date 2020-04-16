Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Trafikte tehlikeli görüntü

Denizli'de bir otomobil sürücüsünün sol ayağını otomobilin yan camından dışarı çıkararak seyahat etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

16.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:46

Denizli 'de bir otomobil sürücüsünün sol ayağını otomobilin yan camından dışarı çıkararak seyahat etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Sorumsuz sürücü görüntülediğini fark edince ayağını içeri çekerek camını kapatmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara karayolu Honaz ilçesinde meydana geldi. 20 ADA 059 plakalı otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü trafikte seyir halindeyken akıllara durgunluk veren bir harekette bulundu. Yaklaşık hızı 80 kilometre olan otomobiliyle seyir halindeyken sol bacağını yan camdan dışarı çıkaran sürücü yaklaşık 1 dakika boyunca o şekilde ilerledi. Sonrasında arkadan gelen sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark eden şahıs bacağını çıkardığı camdan içeri alarak camı kapatmaya çalıştı.

Şahsın bacağı dışarıda seyahat ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

(İHA)

Trafikte tehlikeli görüntü

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Ankara, Honaz, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti Haberler
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti
Haberler ›› Güncel ››Trafikte tehlikeli görüntü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:14: Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan evdeki öğrencilere kitap hediyesi - Haber 17:13: Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü - Haber 17:13: Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Haber 17:12: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI- 1 - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber