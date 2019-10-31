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Trafikte yaşanan tartışma kameraya yansıdı

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, bir aracın kamerasına yansıdı.

31.10.2019 21:22Trafikte yaşanan tartışma kameraya yansıdı
Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, bir aracın kamerasına yansıdı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Mavi Bulvar'da seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.
Sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün cep telefonu ile fotoğrafını çektiğini iddia ederek aracından indi.
Trafik ışıklarında bekleyen aracın yanına giden sürücü camı yumrukladı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen sürücü, aracına binerek uzaklaştı.
O anlar arkadaki bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Mavi Bulvar, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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