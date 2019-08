Trafikte "Yaya Önceliği Seferberliği" devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü-yaralanmalı 'yaya kazası' verisini inceledi. Bu incelemeler sonucunda her il için en yoğun "yaya kaza" noktaları belirlenerek haritalandırıldı. Bakanlık bu noktalara yapacağı çalışmalar ile yaya kazalarını ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları azaltılmayı hedefliyor. Bakanlık ayrıca geçtiğimiz aylarda 81 il valiliğine gönderdiği talimat yazısıyla "Önce Yaya" görsellerinin tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirilmesini istemişti. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda 39 bin 683 yaya ve okul geçidinin 10 bin 87'sine "önce yaya" görsellerinin çizimleri tamamlandı.



Dünyada her yıl yüz binlerce yaya trafik kazalarında hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. Türkiye de ise yaya kazalarında hayatını kaybedenlerin oranının birçok AB ülkesin ortalamasından yüksek olması ve meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 20,2'sinin 'yayaya çarpma' sonucu olması üzerine harekete geçildi.



81 ilin "yaya kaza" noktaları haritalandırıldı



Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü; 81 ilde 2016-2018 yılları arasında polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü-yaralanmalı 'Yaya Kazası' verisini inceledi. Bu incelemelerde her il için en yoğun yaya kaza noktaları belirlenerek haritalandırıldı. Her il özelinde yapılan analiz çalısmaları sonucunda, belirlenen kaza yoğun noktaları dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla yaya kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan ölum ve yaralanmaların azaltılması hedeflenecek.



10 bin 87 yaya ve okul geçidine "Önce Yaya" görseli çizildi



Trafikte yaya önceliği farkındalığına dikkat çekmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Bakanlık geçtiğimiz aylarda valiliklere gönderdiği talimat yazısıyla önce yaya görsellerinin tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirilmesi ve uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarından başlayarak Temmuz ayına kadar tamamlanmasını istemişti. Bu kapsamda başlatılan çalışmalar doğrultusunda ülke genelindeki 39 bin 683 yaya ve okul geçidinin 10 bin 87'sine "önce yaya" görsellerinin çizimleri tamamlandı.



Yayalara geçiş hakkını vermeyen 30 bin 765 araç sürücüsüne işlem yapıldı



Trafik ekiplerinin trafikte "yaya önceliği" denetimleri de devam ediyor. Ülke genelinde eş zamanlı "Yaya Önceliği/Güvenliği" denetimlerinde 2019 yılının ilk 7 ayında yaya geçis kurallarına uymayan 2 bin 487 yayaya, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen 30 bin 765 araç sürücüsüne işlem yapıldı.



2019'un ilk 7 ayında trafikte hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde 34.6 düştü



Trafik ekiplerinin bu konuda aldığı önlemler ve yaptığı denetimler de etkisini göstermeye başladı. 2019 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde yüzde 34,6 azaldı. 2018 yılının ilk 7 ayında trafik kazalarında 283 yaya hayatını kaybederken 2019 yılında 185 yaya hayatını kaybetti.



"Öncelik Yayanın" denilmeye devam edilecek



Trafikte yayalara dikkat çekmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikler; "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan gecen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirilmiş, İçişleri Bakanlığı da bu düzenlemeden hareketle 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan ederek, 81 il genelinde eş zamanlı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlemişti. - ANKARA

Kaynak: İHA