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Trafikte yayalara dikkat çektiler
02.10.2019 15:29
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Kaynak: DHA
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon
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