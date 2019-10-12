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Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.10.2019 19:37Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartışan bir grup, akşam saatlerinde ilçe merkezinde tekrar karşılaştı. Sözlü tartışmanın başlamasıyla iki grup arasındaki arbede tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın büyüdüğünü gören bir vatandaş iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Silah seslerine aldırış etmeyen grup kavgaya devam ederken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle ayrılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şahıslar ise serbest bırakıldı. - ARTVİN


Borçka, Artvin, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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