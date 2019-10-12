Haberler » Güncel » Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.10.2019 20:25
Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartışan bir grup, akşam saatlerinde ilçe merkezinde tekrar karşılaştı. Sözlü tartışmanın başlamasıyla iki grup arasındaki arbede tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın büyüdüğünü gören bir vatandaş iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Silah seslerine aldırış etmeyen grup kavgaya devam ederken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle ayrılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şahıslar ise serbest bırakıldı.
(Ziya Akyıldız/İHA)
Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Artvin, Borçka, kavga, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:48 Tosya'da 77 yıl aradan sonra hava gösterileri nefes kesti
21:52 Dha yurt bülteni - 18
21:50 Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret
21:48 "Yaptırımdan korkacak olsak harekatı başlatmazdık"
21:43 Bakan Selçuk, Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin açılışına katıldı
21:46 Bakan Selçuk kız çocuklarıyla buluştu
21:45 Bakan Akar'dan yaralanan gazetecilere 'geçmiş olsun' telefonu
12.10.2019 21:53:42