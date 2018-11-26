Trafikte Yol Verme Kavgasında Silahlar Çekilmişti, Acı Haber Geldi

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:27



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:27

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışmada silahla yaralanan 47 yaşındaki Cumra Erdem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, olay sonrasında kaçan bir kişi daha yakalandı ve gözaltı sayısı ikiye çıktı.Aliağa ilçesinde, iddiaya göre yol verme sebebiyle trafikte çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cumra Erdem (47) ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yakalanan M.Ö ve sonradan firari olarak aranan ve kıskıvrak yakalanan H.O.'nun ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Kavga nasıl çıktı?Olay, Barbaros Caddesi ile Onar Kutlar Caddesi kavşağı arasında meydana geldi. İddiaya göre M.Ö (28) ile şüpheli H.O (52) diğer araç sürücüsü Cumra Erdem (47) ile birden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle silahlar çekildi. Çıkan kavgada sürücülerden Cumra Erdem silahla vurularak ağır yaralanmıştı. - İZMİR