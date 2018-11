Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

29 Kasım 2018 Perşembe 11:01



29 Kasım 2018 Perşembe 11:01

Trafikte yumruk yumruğa kavga kameradaBURSA - Bursa'da iki araç sürücüsünün trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışması herkesin gözü önünde yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışma iki araç sürücüsünün sinirlerinin gerilmesine yol açtı. Tartışmaya kadınlar da karışınca iş büyüdü.İki tarafı da sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Tartışma bitmeyince iki sürücü birbirlerine yumruk ve şemsiyelerle vurmaya başladı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bazı vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi. Kısa süre sonra iki tarafta olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu.