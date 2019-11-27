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Trafikteki baltalı saldırgana 10 ay hapis cezası

Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet sürücüsüne doğru tehdit etmek amacıyla balta salladığı iddiasıyla 17 gün tutuklu kalan otomobil sürücüsü Murat Okuyucu, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 ay hapse çarptırıldı.

27.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:05Trafikteki baltalı saldırgana 10 ay hapis cezası
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet sürücüsüne doğru tehdit etmek amacıyla balta salladığı iddiasıyla 17 gün tutuklu kalan otomobil sürücüsü Murat Okuyucu, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, kamyonet sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını ve küfür ettiğini söyleyerek, "Ben de bana yapılan eylemlerin verdiği kızgınlıkla aracımda bulunan baltayı gösterdim ve sadece baltayı salladım" dedi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda 9 Mayıs 2019 tarihinde aracını trafikte sıkıştırdığı iddiasıyla seyir halindeki kamyonete baltayla saldıran Murat Okuyucu'nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Okuyucu katıldı.

"Kızgınlıkla aracımdaki baltayı salladım"

Duruşmada söz alan sanık Murat Okuyucu, avukat istemediğini söyleyerek "Savunmamı kendim yapacağım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bir araç beni sıkıştırdı ve küfür etti. Ben de bana yapılan eylemlerin verdiği kızgınlıkla aracımda bulunan baltayı gösterdim ve sadece baltayı salladım. Daha sonra da sağdan kendi istikametimde devam ettim" diyerek beraatini istedi.

İndirimli 10 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Murat Okuyucu'yu "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın Geçmişi

Ümraniye'de 9 Mayıs 2019 tarihinde otomobiliyle seyir halindeki Murat Okuyucu, aracında taşıdığı baltayı aracını sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonete doğru tehdit etmek amacıyla sallamıştı. 10 Mayıs'ta tutuklanan sanık 27 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Okuyucu hakkında, "olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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