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Trafikteki kavga cep telefonu kamerasında

ZONGULDAK kent merkezinde maddi hasarlı kaza sonrası birbirine giren TIR ve otomobilin sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

21.07.2019 22:57 Trafikteki kavga cep telefonu kamerasında
ZONGULDAK kent merkezinde maddi hasarlı kaza sonrası birbirine giren TIR ve otomobilin sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. H.T .(26) yönetimindeki 67 EK 472 plakalı TIR, sağında seyir halinde olan M.K.'nın (48) kullandığı 67 EN 342 plakalı otomobilin kaportasına zarar verdi. Sağ iki kapısı ezilen otomobil sürücüsü M.K. ile TIR sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, M.K. yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. H.T., diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı H.T., karakola götürüldü.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden iki sürücüyü vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
kavga, Güncel

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