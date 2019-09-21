Haberler » Güncel » Haber

Trafikteki kavgada kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edildikten sonra olay yerinde kalp krizi geçiren Mustafa Atmaca (44), hayatını kaybetti.

21.09.2019 16:06Trafikteki kavgada kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
İZMİR'in Bornova ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edildikten sonra olay yerinde kalp krizi geçiren Mustafa Atmaca (44), hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah saatlerinde Nilüfer Kavşağı yakınlarında meydanda geldi. Otomobil sürücüsü Mustafa Atmaca ile bir yolcu minibüsünün şoförü arasında trafikte çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Atmaca darp edildi. Kavganın ardından olay yerinde fenalaşan Mustafa Atmaca, ailesi tarafından otomobille Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Atmaca, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen M.Y., O.K. ve Ç.V.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Kalp Krizi, Bornova, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Spor hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti
18:22 Muğla bodrum'da kıyı temizliği yapıldı
18:22 Muğla batan göçmen botundan denize düşen bebek hala bulunamadı
18:22 TEKNOFEST'te derece alan hava ve kara araçları sergilendi
18:21 Samandağ Belediyesi'nden kıyı kenar yıkımları açıklaması
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikap aracı kullandı
18:19 İYİ Parti'den üyelik kampanyası