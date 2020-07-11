Trafikteki kör noktalara güvenlik aynası yerleştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, başta kırsal mahalleler olmak üzere Nazilli'nin birçok mahallesinde trafik sorunu yaşanan kör noktalara trafik güvenlik aynaları yerleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de olası kazaları önlemek için çalışmalara devam ediyor. Kör noktalarda şoförlerin karşıdan gelen aracı ve yayaları görmesi amacıyla çalışma başlatan trafik şube müdürlüğü ekipleri Nazilli'ye bağlı yaklaşık 35 mahallede 83 farklı noktaya trafik güvenlik aynası yerleştirdi. Montaj çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde trafik akışının daha rahat olması sağlandı.

Durasıllı Mahallesi'nde tehlikeli olarak görülen noktaları Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ilettiklerini ve talepte bulunduklarını ifade eden mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, "Mahallemizde bulunan kör noktalarda herhangi bir kaza yaşanmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatta bulunmuştuk. Sağ olsun yetkililer talebimize anında cevap verdi ve mahallemizin ihtiyaç duyulan 3 sorunlu noktasına trafik güvenlik aynaları yerleştirildi. Hizmetlerinden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Ekipleri tarafından mahallede eksik kalan 3 noktaya trafik güvenlik aynalarının takıldığını söyleyen Şimşelli Muhtarı Mustafa Özcan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özcan, paylaşımında "Aydın Büyükşehir Belediyesi trafik şube ekipleri tarafından mahallemizin eksik kalan aynaları takılmıştır. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum" ifadelerini kulandı.

Nazilli'de trafik güvenlik aynası montajı Bağcıllı, Bayındır, Beğerli, Bereketli, Bozyurt, Dallıca, Dereağzı, Derebaşı, Dualar, Durasıllı, Esenköy, Eycelli, Güzelköy, Hasköy, Haydarlı, Işıklar, Kavacık, Kocakesik, Kestel, Ketendere, Kozdere, Mescitli, Ovacık, Pirlibey, Samailli, Şimşelli, Uzunçam, Yalınkuyu, Yaylapınar, Yeni Mahalle ve Zafer Mahalesi'nde yapıldı. - AYDIN