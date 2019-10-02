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Trafikteki "korna kavgasında" bıçaklandı

Adana'da korna çalıp yol vermesini isteyen otomobil sürücüsünü bıçakla yaraladığı iddia edilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.

02.10.2019 10:04Trafikteki
Adana'da korna çalıp yol vermesini isteyen otomobil sürücüsünü bıçakla yaraladığı iddia edilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.
İddiaya göre, Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde M.K. (25), kız arkadaşıyla birlikte otomobiliyle seyir halindeyken önüne bir motosiklet sürücüsü çıktı.
M.K, korna çalarak motosiklet sürücüsü S.E'den (33) yol vermesini istedi.
Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından yaşanan kavgada M.K. bıçaklandı.
Zanlı S.E, olayın ardından motosikletiyle kaçtı. Yaralanan M.K. ise hastaneye kaldırıldı.
Kentteki bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Sümer Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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