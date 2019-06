Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı

Kaynak: AA

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artıs¸a ragˆmen aynı do¨nemdeki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında bir gu¨ne du¨s¸en can kaybının 20 du¨zeyinden, tedbirler sayesinde bu bayramda yüzde 51,5 azalarak 10 du¨zeyine indiği bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı 'nda vatandas¸ların huzur ve gu¨ven ic¸inde seyahat etmelerini sagˆlamak, bas¸ta otobu¨s kazaları ve kaza kara noktalarında can kayıplarını o¨nlemek, kara yolu trafik akıs¸ını sagˆlamak amacıyla önlem ve denetimler gerçekleştirildi.Bu kapsamda 31 Mayıs - 10 Haziran'daki 11 gu¨nlük sürede trafigˆin yogˆunlas¸acagˆı merkezler bas¸ta olmak u¨zere u¨lke genelindeki gu¨zergahlarda başta Süleyman Soylu ile ilgili bürokratlar olmak üzere yaklas¸ık 185 bin trafik personeli, otobu¨slerde yolcu olarak denetim yapmak için merkezden/illerden go¨revlendirilen 760 personel, tedbirleri go¨zden gec¸irmek ve yerinde denetlemek ic¸in go¨revlendirilen 66 polis bas¸mu¨fettis¸i/jandarma mu¨fettis¸i ile 24 saat esasına go¨re önlemler alındı.Ayrıca, c¸ocukların aileleri u¨zerindeki yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Su¨ru¨cu¨ye Kırmızı Du¨du¨k" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık oluşturulmaya c¸alıs¸ıldı.73 ölümlü kazada 86 can kaybı1-9 Haziran'daki 9 gu¨nlu¨k Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 73 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 86 can kaybı oldu.Son 10 yılda motorlu arac¸ sayısındaki yüzde 61'lik artıs¸ ve trafik yu¨ku¨ne ragˆmen aynı do¨nemdeki bayram tatillerinde bir gu¨ne du¨s¸en can kaybı 20 du¨zeyindeyken bu bayram tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 du¨zeyine indi.Geçen yılla mukayese edildiğinde ise yüzde 48,3 azalış oldu.20 kaza kara noktasında bir o¨lu¨mlu¨ trafik kazasıTespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya c¸arpma s¸eklinde bir o¨lu¨mlu¨ trafik kazası oldu.Şehirlerarası yolcu tas¸ımacılıgˆı yapan otobu¨slerin olduğu o¨lu¨mlu¨ trafik kazası ise meydana gelmedi.Kazaların çoğu yerleşim yerleri dışındaBayram tatilindeki o¨lu¨mlu¨ trafik kazaları analiz edildigˆinde kazaların yüzde 27,4'u¨ yerles¸im yeri ic¸inde (20), yüzde 72,6'sı yerles¸im yeri dıs¸ında (53), ölu¨mlerin yüzde 26,7'si yerles¸im yeri ic¸inde (23) ve yüzde 73,3'u¨ ise yerles¸im yeri dıs¸ında (63) oldu.Kazaların yüzde 91,8'i ac¸ık (67), yüzde 5,5'i yagˆmurlu (4), yüzde 2,7'si bulutlu (2) havada, ölu¨mlerin yüzde 91,9'u ac¸ık (79), yüzde 4,7'si yagˆmurlu (4) ve yüzde 3,5'i bulutlu (3) havada yaşandı.Kazaların yüzde 94,5'i kuru (69), yüzde 5,5'i ıslak/nemli (4) yolda, ölu¨mlerin yüzde 95,3'u¨ kuru (82), yüzde 4,7'si ıslak/nemli (4) yolda meydana geldi.Kazaların yüzde 66'sı gündüz olduTatildeki kazaların yüzde 65,8'i gu¨ndu¨z (48), yüzde 30,1'i gece (22), yüzde 4,1'i alaca karanlıkta (3), ölu¨mlerin yüzde 67,4'u¨ gu¨ndu¨z (58), yüzde 27,9'u gece (24) ve yüzde 4,7'si alaca karanlıkta (4) oldu.Kazaların yüzde 41,1'i yoldan c¸ıkma (30), yüzde 13,7'si devrilme/savrulma/takla (10), yüzde 12,3'u¨ kars¸ılıklı c¸arpıs¸ma (9), yüzde 12,3'u¨ yayaya c¸arpma (9), yüzde 9,6'sı yandan c¸arpma (7), yüzde 8,2'si arkadan c¸arpma (6), yüzde 1,4'u¨ engel/cisim ile c¸arpıs¸ma (1), yüzde 1,4'u¨ duran araca c¸arpma (1) şeklinde kayıtlara geçti.Ölu¨mlerin ise yüzde 36'sı yoldan c¸ıkma (31), yüzde 15,1'i devrilme/savrulma/takla (13), yüzde 11,6'sı kars¸ılıklı c¸arpıs¸ma (10), yüzde 11,6'sı yayaya c¸arpma (10), yüzde 11,6'sı yandan c¸arpma (10), yüzde 11,6'sı arkadan c¸arpma (10), yüzde 1,2'si engel/cisim ile c¸arpıs¸ma (1) ve yüzde 1,2'si duran araca c¸arpma (1) neticesinde meydana geldi.Bayram tatili süresince kazaların bu¨yu¨k c¸ogˆunlugˆunun tek arac¸lı yoldan c¸ıkma/devrilme/savrulma/takla (yüzde 54,8), s¸erit ihlali nedeniyle kars¸ılıklı c¸arpıs¸ma (yüzde 12,3) ve yayaya c¸arpma (yüzde 12,3) s¸eklinde olduğu tespit edildi.Açıklamada, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz' bilinciyle, trafik gu¨venligˆinin sagˆlanmasına yo¨nelik yukarıda belirtilen uyarıların o¨zellikle bayramlarda ve digˆer zamanlarda da dikkate alınmasını kendileri, sevdikleri ve u¨lkemiz adına o¨nemle rica eder, tu¨m vatandas¸larımıza kazasız yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.