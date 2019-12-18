Haberler » Güncel » Trafo hırsızları suçüstü yakalandı - Haber

Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

ADANA'da, elektrik trafosundan kablo hırsızlığına teşebbüs eden 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

18.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:37Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

ADANA'da, elektrik trafosundan kablo hırsızlığına teşebbüs eden 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İlçesi Gölovası Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda hırsızlık yapılacağı yönünde ihbar alan jandarmaya ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı sırada şüpheli Ş.T., Y.A. ve Y.A., araçla kaçmaya çalıştı. Ekipler, peşine düştüğü aracı Ceyhan ilçe sınırları içesinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yakalandığı araçta yapılan aramada enerji kablolarını kesmede kullandıkları demir makası, parmak izi bırakmamak için giydikleri eldivenler, trafoları yere indirmekte kullandıkları halatlara el konuldu. Ş.T'nin üzerinde yapılan aramada 1,14 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli, tutuklanarak Ceyhan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



Yumurtalık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:00 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Haber
17:00 Uludağ'da arama çalışmaları bir ceset bulundu-2 - Haber
17:00 Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Haber
17:00 Batman'da 3 araca çarparak alev alan otomobilden çıkan sürücü kaçtı - Haber
17:00 Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 17:02:01