Trafo patladı: 1 yaralı

'ınilçesinde patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, meydana gelen ikinci patlamada ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi YavuzMahallesindeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi.Elektrik arıza ekiplerinden Hasan Bilen, trafodaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada ikinci patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Bilen, 112ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN