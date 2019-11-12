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Trafo ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Erzurum, Bayburt, Rize ve Artvin illerinde trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan 2 kişi Erzurum'da suçüstü yakalandı.

12.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:47Trafo ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı
, , ve Artvin illerinde trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan 2 kişi Erzurum'da suçüstü yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Erzurum, Bayburt, Rize ve Artvin illerinde trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı suçuna karışan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin ifadeleri, olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda 9 faali meçhul olayın aydınlatılmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir." - ERZURUM

Bayburt, Erzurum, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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