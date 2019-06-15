15.06.2019 14:33
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Trafo yapımına tek başına engel oldu

Trafo yapımına tek başına engel oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadın, yeşil alana yapılması planlanan trafonun tehlikeli olabileceği düşüncesiyle iş makinesinin önüne geçerek çalışmaları durdurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadın, yeşil alana yapılması planlanan trafonun tehlikeli olabileceği düşüncesiyle iş makinesinin önüne geçerek çalışmaları durdurdu.
Armutalan Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketi tarafından çocuk parkı ve yeşil alana trafo yapımı için temel kazısına başlandı.
Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Işıl Berk, şirketin trafo yapım ekibine çalışmaları durdurmaları için uyarılarda bulundu. Uyarısının dikkate alınmadığını gören Berk, iş makinesinin önüne geçti. Berk, yetkililerden çalışmaların durdurulduğu sözünü alınca iş makinesinin önünden çekildi.
Işıl Berk, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafo ve yüksek gerilim hattı yapımına karşı olduklarını belirterek, "Bu trafoyu istemiyoruz. Ormanın dibindeyiz. Bir patlama olsa yangın olur. Parkta çocuklar oynuyor. Evlerimiz tehlike altına girecek. Burada çevreye zarar veriliyor." dedi.
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahalle sakinlerinin de onay verdiği bir alana trafonun yapılacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Muğla, Marmaris, Güncel

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