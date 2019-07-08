08.07.2019 17:03
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Trafoda mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

Trafoda mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

Bingöl'de, elektrik trafosunda mahsur kalan yavru kediyi elektrik dağıtım şirketi ekipleri kurtardı.

Bingöl'de, elektrik trafosunda mahsur kalan yavru kediyi elektrik dağıtım şirketi ekipleri kurtardı.

Bingöl Merkez Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bahçesindeki elektrik trafosuna ölçüm yapmaya giden ekipler, içeriden kedi sesi geldiğini duyunca arama yaptı. Ekipler aramada, yavru bir kedinin içeride mahsur kaldığını gördü.

İlk olarak trafonun elektriği kesen ekipler, daha sonra titiz bir çalışma yaparak yavru kediyi mahsur kaldığı trafodan çıkardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, daha sonra doğaya saldı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
Kredi Yurtlar Kurumu, Bingöl Merkez, Bingöl, Güncel

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